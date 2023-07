Radka Třeštíková ukázala postavu snů: Koupaliště, langoš a bikiny jako ideální letní kombinace

Radka Třeštíková ukázala tělo v bikinách Michaela Feuereislová

Radka totiž fanoušky zajisté zaujala spíš svou krásnou postavou, kterou si vypracovala zdravým životním stylem.

U momentky nejsou k vidění komentáře, avšak je velmi pravděpodobné, že si spisovatelka početla několik lichotek alespoň skrz soukromé zprávy.

Ploché bříško a štíhlé křivky Radka nemá zadarmo. Jak ostatně nedávno prozradila i na svých sociálních sítích. Známá brunetka sází na pravidelný pohyb a vyváženě se stravuje. Téměř úplně se pak snaží vyhýbat rafinovanému cukru.

„Když vám tady na insta někdo napíše ‚běhejte‘, nemyslí tím běhejte až do zemdlení, anebo do vytržení kolen z kloubů. Stejně tak, když napíše ‚zkuste omezit nebo vysadit cukr‘ - nemyslí tím, okamžitě vysaďte absolutně veškerej cukr v jakémkoliv množství až do konce svýho života. Cukr je i v zelenině! Prosím,“ napsala před nějakým časem na svém instagramovém účtu. ■