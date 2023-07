Hanka Mašlíková provokuje osvaleným tělem a dokonalým zadkem: Ňadra schovala jen pod slaměný klobouk

Hana Mašlíková rozpálila fanoušky provokativním snímkem Foto: se souhlasem Hany Mašlíkové

„Dovolenou si velmi užíváme, myslím, že bychom zvládli víc než osm dní. Musím říct, že jsme původně do Turecka úplně nechtěli, ale v cestovce nám říkali, že jsou ty služby super, ať to zkusíme. Tak jsme se nechali přemluvit a jsme za to velmi rádi. Takové služby, servis a veškeré pohodlí jsme snad nikdy nezažili. Jsme spokojení a hned bychom zase někam vyrazili, ale to asi každý,“ svěřila se Hanka pro Super.cz.

Moderátorka a modelka sdílí s fanoušky téměř veškeré detaily ze slunné dovolené. Sledující baví i úsměvné momenty s manželem, se kterým se navzájem pošťuchují.

Své sledující ovšem potěšila i snímkem v bikinách, nebo spíš dolním dílem. Vršek plavek totiž sundala a poprsí si schovala do slaměného klobouku.

„Chtěla jsem se jen pochlubit opálením z dovolené, toho zadku si vůbec nevšímejte,“ napsala známá blondýnka s ironií k fotografii, na které fanoušky zajisté nejvíc upoutalo právě Hanky pozadí, které si za poslední roky tvrdou dřinou vypracovala.

„Postavu máte boží. Hlavně ty ruce a zadek,“ napsala jedna z fanynek. „V mých očích jste bohyně. Ta dřina a životní styl jsou krásně vidět,“ uvedla další. „Nádhera Haničko, top postavička. Děkuji a jdu makat,“ zalichotila sledující, pro kterou je Hanka také motivací. ■