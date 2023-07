Eva Decastelo překvapila novým účesem s copánky, zavládlo nadšení i úděs, ozval se i Tomáš Třeštík

Eva Decastelo změnila účes. Foto: Se souhlasem Evy Decastelo/Super.cz

Evě Decastelo jako by se s novým vztahem rozproudila krev v žilách. Na sociální sítě umisťuje zamilované fotky a vypadá čím dál lépe. A také se nebojí experimentovat. V době letních prázdnin, kdy nepotřebuje mít účes, který vyhovuje natáčení nebo divadelnímu představení, se rozhodla pro skutečně originální proměnu a u svého kadeřníka si nechala udělat copánky. Změna je to vskutku výrazná, lidem se ale nová Eva líbí.

„Wau, o deset let mladší,“ napsala jí například jedna z fanynek. „Ač to nemám ráda, vám to neskutečně sekne,“ napsala jiná. „Vám snad sluší všechno, jste boží,“ přidala se další. Nové vlasy se podle emoji srdce a ohně evidentně naštěstí líbí i Evinu příteli Tomáši Třeštíkovi. Najdou se ale i tací, kteří nový účes nezkousli. „Fakt teda neee! Ta šílená éra chemlonu, či třásňového mopu už je dávno passé a je to stejně děsný! Houpačky a kolotoče,“ napsala Evě pohoršená žena. Pro ni a pro případné další odpůrce nového účesu má ale herečka a moderátorka dobrou zprávu. Účes prý vydrží pouze čtyři až dvanáct dní. ■