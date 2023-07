Čtvrté mimčo na cestě: Těhotná Kourtney Kardashian (44) si užívá na Havaji v leopardních bikinách

Kourtney Kardashian na Havaji Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jelikož je nastávající otec Travis Barker (47) pracovně zaneprázdněn a se svou kapelou Blink 182 absolvuje světové turné, letní dovolené s manželkou se nemůže účastnit. Kourtney ovšem rozhodně nedělá problém postarat se o své tři potomky, které má s bývalým partnerem Scottem Disickem, sama. S sebou vzala dokonce i neteř North, dceru své sestry Kim.

Šťastnou novinku o tom, že čeká další dítě, přitom Kourtney oznámila světu vskutku originálně. Minulý měsíc během koncertu kapely, v níž její manžel působí jako bubeník, vytasila transparent s nápisem: „Travisi, jsem těhotná!“

Přestože se zdál být překvapený i samotný hojně potetovaný hudebník, později se nechala slyšet jeho exmanželka, že to ani pro ni nebyla žádná novinka. Ať už to bylo, jak chce, jedno je jasné, slavná rodinka se brzy rozroste o dalšího člena. Nechme se překvapit, zda se i tentokrát nechá Kourtney natáčet během porodu stejně jako před jedenácti lety, kdy přiváděla na svět dceru Penelope. Kourtney tehdy rodila před kamerami jejich tehdejší rodinné reality show Keeping Up With the Kardashians. ■