Před pár měsíci přiznala psychické problémy: Hvězda Ulice Fixová se po šesti letech vrací do seriálu

Anna Fixová TV Nova

Díky terapiím a lékům se jí podařilo se špatným psychickým stavům postavit. „Díky podpoře mých nejbližších, rodiny a přátel, díky spoustě hodin terapií a taky díky lékům, které od té doby beru, jsem to celé zvládla a cítím se dobře jako nikdy v životě. I když mi trvalo cca měsíc, než jsem vyšla mezi lidi,“ svěřila se otevřeně Fixová, která se nyní vrací před kameru.

„O návratu Moniky Farské do Ulice jsme uvažovali už docela dlouho,“ přiznává kreativní producentka seriálu Ulice Silvia Klasová. Monika Farská se znovu náhodou potká s Márou, pro kterého byla takřka osudovou láskou, a to ve chvíli, kdy oba stojí na své další životní křižovatce. Monika se vrací do Čech, aby tu rozjela nové projekty, Mára, kterého hraje Kryštof Rímský, řeší, kterým směrem se vydat dál.

„Stále pro to ale nebyl ten vhodný okamžik. Mára měl svou rodinu, procházel si velkými životními zkouškami, do kterých jsme nechtěli Moniku zaplétat. Až nyní nazrál čas, aby se ti dva zase setkali. Monika se za dobu, co se neviděli, hodně posunula a vyzrála, je jiná, než jakou si ji diváci pamatují. Pro nás je to nyní vlastně i příležitost, abychom ji jako postavu v seriálu ukázali v jiném světle,“ naznačuje Silvia Klasová. ■