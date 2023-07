Jednou prsa mám, podruhé ne. Jitka Boho po narození syna předvedla v bikinách postavu po porodu

Jitka Boho Foto: archiv J. Boho

Na sobě Jitka pravidelně dře už pár měsíců a přiznala, že cvičí, kdykoli to jde. „Já moc ráda cvičím. Cvičím i než jdu spát, jsem v tom trochu blázen,“ prozradila nám modelka, která ani tak není stále úplně spokojená. „Jednou prsa mám, podruhé ne, jednou si připadám jako fitnesska, podruhé jako ve 4. měsíci,“ svěřila se kráska a předvedla své bříško po porodu. „Makám, makám, holt mi to nejde tak rychle, protože i ráda papám. Chci vás, ostatní maminky, které jste se rozhodly udělat něco pro své tělo a zdraví, možná i to duševní, protože mně to cvičení velmi pomáhá i tak, motivovat. Někomu to jde rychleji, někomu pomaleji, nestresujte se. Úžasné je, že jste se k tomu vůbec odhodlaly a zkoušíte to,“ prozradila Jitka, která si ze své kůže na bříšku nic nedělá.

„No a i když ta kůže třeba po dětech není jako v našich představách, nevadí. Jsou přece důležitější věci. A co já si pamatuju, u maminky jsem tu jemnou kůži okolo pupíku měla strašně ráda,“ prozradila modelka, která svou figuru už za pár týdnů začne trénovat také v divadle, a to při zkoušení nového muzikálu Troja. „Myslím, že kila ještě půjdou dolů, bude to zápřah a stres. Nebudu se snažit hubnout, ale pracovat na fyzičce, bude tam pohyb, herectví a zpěv,“ svěřila se Super.cz modelka. ■