Dara Rolins do plavek hubnout nemusí, už rok si drží stejnou váhu: Po padesátce vás nic strašného nečeká, říká

Zpěvačka Dara Rolins (50) je spokojená ve vztahu s Pavlem Nedvědem (50) a sama přiznává, že úplně přestala řešit postavu. A právě od chvíle, když na to přestala myslet, si drží dokonalou figuru.

"Nemusím hubnout do plavek. Neřeším zimu nebo léto. Držím se už nějakou chvíli na své váze. Povedlo se mi zhubnout ve chvíli, kdy jsem to přestala řešit. Vždycky jsem cvičila, ale dvě tři kila lítala. Jsem malinká, tři kila jsou u mě dost," řekla Super.cz zpěvačka.

"Teď už skoro rok jsem na stejné váze, nic se nemění. A to mi je padesát. Nevím, čím to je. Nebojte se, ženy, v padesátce vás nic strašného nečeká," usmívá se Dara, která si užívá dobrého jídla, večeří a pohody s partnerem. "A taky všeho ostatního je víc, hezky se to vybalancuje tím pravidelným pohybem," směje se s narážkou na partnerský život.

Léto bude Dara trávit u moře a čeká ji i práce. "Máme naplánované dvě dovolené. Sardinii a v srpnu nás čeká Miami. Mezitím mám pár vystoupení," dodala Dara, která v lednu příštího roku plánuje zopakovat koncert v O2 areně.

"Druhá O2 arena je ve hře, bude v lednu, datum ještě řešíme. Bude podobná jako ta první, ale také tam bude spousta nového, aby měli lidé nové zážitky," uzavřela. ■