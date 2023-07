Nedvěd se po létě vrací k fotbalu! Dara Rolins za ním bude létat několik hodin: Těším se, bez toho by to byla nuda

Dara Rolins s partnerem Pavlem Nedvědem Foto: Se souhlasem D.Rolins

"Jedna byla vyhodnocena tak, že si zaslouží zvýšenou pozornost. Myslím, že po létě bude mít novou práci," prozradila Dara s tím, že Pavel stejně jako ona neumí sedět doma s rukama v klíně a nic nedělat.

"Má toho za sebou dost. Ne, že by práci potřeboval, mohl by i odpočívat, ale on je typ, kterého baví něco dělat, být aktivní," upřesnila Dara.

Podle našich informací není ve hře Česko ani Itálie. Pavel by měl odcestovat mimo Evropskou unii. Pro Daru to tedy znamená, že bude opět hodně na cestách a pendlovat mezi Českem, kde má práci, a svou láskou.

"Nic jiného si nepřeju. Všechno ostatní by pro nás možná byla nuda," dodala zpěvačka. ■