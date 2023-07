Míša Tomešová se pochlubila štíhlou postavičkou v bikinách. Do plavek šel i její muž Roman

Míša Tomešová Foto: Se souhlasem Instagram M. Tomešová

„Je to hned u moře, je tam mělko, a dokonce jsme zjistili, loni tedy až poslední den, že je tam zdarma hlídání pro děti,“ řekla Super.cz ještě před zaslouženou dovolenou Míša, kterou teď čeká ještě dovolená jen s manželem Romanem.

„A pak ještě na týden odložíme kluky u prarodičů a to bude dovolená jen pro nás dva,“ těšilo ji. Tomešová se v Chorvatsku pochlubila štíhlou postavičkou v bikinách. Tu plánuje trošku vysportovat. „Hubnout totiž nepotřebuju. Jde právě o to zpevnění, jsem totiž docela líná a někde to tak nějak visí. Nahoře je to tedy v pohodě. Ale myslím, že když začnu pořádně cvičit, což jsem nikdy nedělala a po třicítce už je to potřeba, bude to v pohodě,“ míní.

Z chorvatské dovolené byla nadšená. „Byly to překrásný dva týdny. Poprvé jsme jako rodina strávili na dovolené 14 dní. A strašně jsme to potřebovali. Podle mě jsme naspali všechny ty spánkový deficity, denně vstávačky po desátý (někdy i po jedenáctý), spousta času na jídlo a mazlení, dokonce jsem začala cvičit a podařilo se mi něco přečíst a společně s Romčou složit pár textů,“ pochlubila se Tomešová.

V kempu bylo zkrátka veselo. „Neustálé hraní všemožných her s dětmi, moře času na nás, čas na všechny tyhlety psychohygieny, hýčkání, rituálky, a hlavně nekonečný plavání v moři nebo v bazénu. Ten společnej čas nám nikdo nikdy nevezme. A je to to nejvzácnější, co máme. Hodlám v podobným módu pokračovat po celý léto, i když si občas do práce odskočím,“ dodala. ■