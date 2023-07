Andrea Kalivodová přiznala zdravotní komplikace staršího syna: Problém se sluchem a nutná operace

Andrea Kalivodová Foto: se svolením A. Kalivodové

„Adrianek ukončil druhou třídu, letos to bylo dobrodružné, protože mu trhali nosní mandle, takže jsme si užili a celá rodina do toho byla zapojená. Blbě kvůli tomu doslýchal a měl tu nedoslýchavost už vážnější. Velmi nám pomohli lékaři z Brna. Paní doktorka Chaloupková a pak primář Machan profesionálně zakročili. Už je to v pořádku,“ svěřila se Super.cz operní pěvkyně s tím, že je ráda, že starší syn od září nastoupí do třetí třídy a mladšího Sebastianka čeká třída první.

S rodinou má také naplánované léto plné aktivit. „Kluci mají vždycky Apaluchu, pět tatínků a dvanáct dětí. Spí pod širákem nebo ve stanu a je to pro ně zážitek. Ani ženy tam nemůžou. Pak jedeme do Chorvatska a do Itálie a pak chceme s manželem někam jen spolu,“ prozradila nám Andrea, kterou jsme potkali na víkendovém pobytu v Peci pod Sněžkou, kam vyrazila také za gurmánským zážitkem.

„Baví mě to a inspiruje a zajet si na dobré jídlo a pak teprve na túru, to pro mě není problém. Moji dva kluci jsou úplně jiný. Sebastian je velký sportovec, ten už by vyběhl na kopec, ale Adrianek to je velký gurmán po mně,“ prozradila Andrea Kalivodová s tím, že i přesto, že je velkou milovnicí jídla, snaží se stále hlídat. „Snažím se, je to ale složité a náročné v tom časovém zápřahu. Ale o prázdninách, když nemusím zpívat a nemusím se nic učit, tak se věnuji detoxu, dám si půst a piji kopřivový čaj a snažím se být v pohybu a být v přírodě a velmi mi to prospívá,“ dodala operní diva. ■