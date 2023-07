Nejtajemnější pár českého šoubyznysu: Miss Budková prozradila, proč s hokejistou Pavelcem nechodí do společnosti

Modelka promluvila o vztahu s Ondřejem Pavelcem. Proč spolu nikam nechodí? Super.cz

Modelka Tereza Budková (32) také zavítala na filmový festival do Karlových Varů. A ani tentokrát nepřijela do lázeňského města se svým partnerem Ondřejem Pavelcem, ale s kamarádkou.

„My jsme si to takhle nastavili na začátku. Neříkám, že bychom spolu nikdy nikam nezašli, ale já to beru tak, že jsme spolu doma, trávíme spolu čas jinak. Tady si to užívám s kamarádkami. Máme to tak rozdělené,“ prozradila Super.cz krásná brunetka, která s bývalým hokejovým brankářem oslaví už sedmé výročí.

„Nejsme úplně na oslavy výročí. Oba si myslíme, že si člověk dokazuje lásku nebo spokojenost ve vztahu každý den. Je lepší to slavit celý rok,“ vysvětlila Tereza.

Je to už čtrnáct let, co Tereza uspěla v soutěži krásy Česká Miss. Přesto i nadále patří mezi nejvyhledávanější české modelky.

„Také jsem překvapená, že stále modelinguji (smích). Zájem klientů stále je a jsem za to velmi ráda,“ prozradila Tereza i s tipy, jak si udržuje postavu. „Jsem hodně aktivní člověk, nedržím nějaké diety, ač jsem si tím v minulosti prošla asi jako každá žena, která se tomuhle věnuje. Myslím si, že je to jen o pohybu a nepřejídání se,“ dodala. ■