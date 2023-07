Moderátor Oktagonu se oženil: Oliver Sálus si vzal za manželku krásnou černovlásku Petru

Moderátor Oktagonu sdílel romantické snímky ze svatby. Foto: Super.cz/se souhlasem O. Sáluse

Moderátor organizace Oktagon MMA Oliver Sálus se oženil. Za manželku si vzal svou krásnou Petru, před kterou poklekl minulý rok v New Yorku. Svatbu tak stihli s přehledem do roka a do dne.

„Chtěli jsme menší svatbu jen pro rodinu a pár nejbližších přátel, takže jsme si to užili takto všichni společně a měli jsme na každého dostatek času. Máme kolem sebe partu skvělých lidí, krásně si to sedlo, všichni se skvěle bavili a my jsme si užili nejkrásnější den,“ prozradil Oliver pro Super.cz s tím, že svatba proběhla v Holyňské stodole v Praze.

Letitý moderátor Oktagonu přiznal, že byl ze dne D nervóznější, než si původně myslel.

„Nečekal jsem, že budu až takhle nervózní, ale od rána jsem byl naměkko. Ne že by něco nemělo vyjít, ale člověku teprve tehdy naplno dojde, jak velký a významný životní krok to je, tak na mě dopadly emoce. Samozřejmě po novomanželském polibku to z nás obou nádherně spadlo a užili jsme si naprosto perfektní den,“ svěřil se.

Svatební cestu pár naplánoval hned po veselce. Novomanželé vyrazili na Rhodos, kde si užívali jeden druhého a společně plánovali další kroky v pracovním a osobním životě. ■