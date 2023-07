Je to boj na celý život, říká Karolína Mališová o alopecii: Při léčbě vypadávání vlasů nedá dopustit na kortikoidy

Karolína Mališová nedá při boji s alopecií dopustit na kortikoidy. Super.cz

Na první pohled se nám zdálo, že by mohla mít vyhráno. Ale není tomu tak. "Jde to nahoru a dolů a asi se to se mnou bude táhnout celý život. Vrací se to, přichází to zčistajasna. Mrzí mě to, protože ta nemoc se objevuje čím dál častěji a má ji čím dál více slečen. Je to opravdu psychicky náročné," svěřila.

Řada dívek s alopecií se na Karolínu obrací, i když ona sama žádný univerzální recept nemá. "Snažím se to s nimi rozebírat fakt do detailů. Je to zvláštní nemoc. Nebolí, člověk to zjistí, až když jsou vlasy vypadané, a pak přijde celý šok a nevíte, co s tím. Podle mě je to hodně ze stresu," míní modelka.

A co dělala sama modelka? "Začala jsem mnohem víc řešit stravu, musím dodávat tělu všechny živiny, protože diety tomu taky neprospívají. Vitamíny jsou rozložené v různých potravinách a tělo musí dostávat to, co by mělo. I ty léčby jsou různé a kliniky mohou nabízet něco, co nemusí fungovat. A já, přestože jsem chtěla jít přírodní cestou, jsem zůstala u kortikoidů a nedám na ně dopustit," uzavřela. ■