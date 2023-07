Božská Margot Robbie se na premiéře převtělila do legendární Barbie z 60. let. Líbí?

Margot Robbie s předlohou panenky vyráběnou před šedesáti lety... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Australská kráska Margot Robbie (33) opět neponechala nic náhodě a svůj look na losangeleskou premiéru své filmové novinky Barbie vyladila do posledního detailu. Tentokrát ovšem nehrála prim jasně růžová, nýbrž černá v kombinaci se třpytem. Margot se totiž nechala stylizovat do slavné panenky Barbie od Mattela z 60. let nazývané ‚Solo in the Spotlight‘.