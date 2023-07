Tereza Pergnerová je i po letech zamilovaná do svého partnera. Velmi dojemně mu vyznala lásku, fanoušci byli naměkko

Tereza Pergnerová s partnerem Jiřím Chlebečkem Michaela Feuereislová

Tereza Pergnerová (49) to se slovy vždycky uměla, i proto se v minulosti stala velmi oblíbenou moderátorkou. Teď přes sociální síť vyznala lásku Jiřímu Chlebečkovi, a to i přesto, že on Instagram nemá. Potěšila tím ale své fanoušky.