Maskovaný princ. Harry vyrazil mezi prostý lid a vzal s sebou i malou rusovlasou dcerku Lilibet

Harry vyrazil mezi lidi. Profimedia.cz

Nic z toho, co se děje kolem Harryho a Meghan, není v poslední době příliš pozitivní. Nejdřív je lidé obvinili z toho, že si vymýšleli v kauze sledovačky v New Yorku, a jen o něco později dostala Meghan kvůli nízké produktivitě padáka od firmy Spotify. A jako by toho nebylo málo, vyšly najevo i informace o tom, že si pár definitivně vystěhoval své věci ze sídla Frogmore Cottage ve Windsoru. V rodinném domě v Montecitu tak asi není příliš veselo, rodina ale musí fungovat dál, a Harry se teď dokonce vydal mezi obyčejné lidi, aby s nimi oslavil Den nezávislosti.

Společně s dcerou Lilibet v náručí se Harry vyrazil podívat na průvod nedaleko svého bydliště v Montecitu. Na sobě měl čepici a brýle, přesto neunikl pozornosti místních fotografů. A svět tak opět může spatřit i dvouletou princeznu, která se díky zrzavým vláskům svému tatínkovi hodně podobá. Na sobě měla Lilibet kytičkované šatičky a bílé punčocháče, na nohou pak výrazné červené botičky. Jak je vidět, Harry si hodně užívá toho, že může jen tak vyrazit mezi lidi a nemusí dodržovat královský protokol. Tak snad díky takovým chvílím nelituje toho, jak moc se se svou rodinou rozkmotřil. ■