Vítězka světové soutěže krásy se už za dva měsíce vdává. Svatebky jí navrhne autorka šatů, ve kterých vyhrála Miss Global

Vítězka světové soutěže krásy se už za dva měsíce vdává! Svatebky jí navrhne návrhářka šatů, ve kterých vyhrála Miss Global Super.cz

"Nemohli jsme si závěr nechat ujít. Ale už se těšíme domů, až to budeme mít za sebou, dnes je poměrně horko," řekla Super.cz Kokešová, která na závěrečný ceremoniál oblékla šaty od Zuzany Lešák Černé.

Jak vypadají přípravy veselky? "Jsou v plném proudu, máme svatební koordinátorku, ale hodně do toho kecáme, asi není úplně nadšená. Ale rádi si necháme poradit, ví, co dělá, nedělá to poprvé," usmívá se Karolína.

"Svatba bude v Čechách, chtěli jsme, aby na ní byla rodina a blízcí přátelé. V zahraničí by to úplně nešlo. Šaty mi bude šít Zuzka Lešák Černá. Měla jsem její šaty na Miss Global, přinesly mi štěstí. Tak díky tomu snad manželství vydrží," dodala vítězka světové soutěže krásy. ■