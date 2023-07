Kateřina Sokolová sice žije s miliardářem, ale nepohrdne ani menší částkou: Do Varů si přijela pro šek na nadaci

Kateřina Sokolová sice žije s miliardářem, ale nepohrdne ani menší částkou: Do Varů si přijela pro šek pro nadaci Super.cz

"Přijela jsem si převzít šek pro AutTalk a mám velkou radost, že tímto začínáme dlouhodobější spolupráci," řekla Super.cz Kateřina, která navštívila mnohem více akcí, které jsou plné bohatých lidí a firem, což by mohlo být pro charitu přínosem.

V lázeňském městě nakonec modelka se svým partnerem strávila čtyři dny, během nichž se společně poprvé objevili i na červeném koberci prestižní párty. O to, že by jí nevystačily outfity, strach neměla. "Svěřila jsem se do rukou profesionálů. Hodně mě vybavil Lukáš Macháček, o mé oblečení a look se starají v beauty lounge," uzavřela. ■