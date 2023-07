Neměla šaty, čas ani hlídání pro syna: Takhle to dopadlo, když se Vlastina Svátková na poslední chvíli rozhodla jet na festival

Vlastina Svátková neměla čas, šaty ani hlídání pro syna, přesto dorazila na filmový festival Super.cz

"Pak to ale nějak dopadlo a řekla jsem, si, že to tak má být. Hlídání jsem sehnala, šaty jsem si vzala ze skříně svoje, nalíčila jsem se cestou a těsně před začátkem jsme dorazily," upřesnila herečka, se kterou během openingu nikdo ani nestihl udělat rozhovor a nevznikly téměř žádné její snímky. "Ale o tom to není. Já chtěla hlavně vidět ceremoniál a Russella Crowea," vysvětlovala Vlastina, která nedávno dotočila v Istanbulu slovenský seriál a do kin se chystá film z prostředí sociálních sítí Anna is Missing, kde hraje maminku.

Herečka se ve Varech zdržela ještě jeden, kdy jsme ji potkali na akci, kde se modelce Kateřině Sokolové předával šek pro její nadační fond AutTalk. Tam už dorazila v klidu a měla na nás čas a povídali jsme si i na téma šatů, které začala navrhovat. "Ale už jsem ukončila to, že by měly být i pro někoho jiného a nechávám si je šít jen pro sebe. To byla i ta původní myšlenka, nechtěla jsem být návrhářka a prodávat oblečení," řekla Super.cz s tím, že její kousky si mohou další ženy pořídit jen ve chvíli, kdy je vyřazuje ze svého šatníku a prodává přes sociální sítě. ■