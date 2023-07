Kristýna Leichtová předvedla ve Varech plný dekolt v modelu ze sekáče: Promluvila o tíživé finanční situaci

Kristýna Leichtová předvedla ve Varech plný dekolt v modelu ze sekáče Super.cz

Dva večery strávila na karlovarském filmovém festivalu herečka Kristýna Leichtová (37). První moderovala soukromou akci, druhý dorazila na párty energetického gigantu. Kristýna si nedávno na sociálních sítích postěžovala na tíživou finanční situaci, i to jsme během našeho rozhovoru probrali.

Kristýna patřila k herečkám, které natáčely v Chorvatsku seriál Na vlnách Jadranu. "Ale pouze jednu epizodu, můžu prozradit, že hraju maminku, které se ztratí děti. Ale protože případy řeší Matěj Hádek, určitě to dobře dopadne," prozradila s tím, že ji uvidíme už v prvním díle. V běhu má další natáčení, také seriálu, s pracovním názvem Zalez do spacáku. "Ještě točíme v kempu u Litoměřic. Hlavní roli má Tomáš Klus a myslím, že to bude vtipná podívaná," doplnila.

Vrátili jsme se i ke zmíněné finanční situaci. "Všichni potřebujeme z něčeho žít a fungovat, já nemám ani stálé divadelní angažmá a práce přichází nárazově. Pojďme si upřímně říct, že situace není pro nikoho úplně příznivá, vzhledem k tomu, co se teď děje. Je to citelně znát na peněžence každého člověka. Ale doufám, že bude líp," uzavřela Kristýna, která ve Varech stejně jako loni prezentovala udržitelnou módu a oblékla model ze sekáče. ■