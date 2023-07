Noční foto jako důkaz: Jsou zamilovaní až po uši. Langmajer s Gondíkovou se po Varech vodí za ruce a láska jim jen kvete

Langmajer s Gondíkovou se po Varech vodí za ruce a láska jim jen kvete Super.cz

"S Adélkou máme doma pohodu a mír a pejska. Všechno nám do sebe hezky zapadá, není důvod, proč se stresovat," řekl Super.cz Jiří, když dorazili s manželkou do lázeňského města na přehlídku módní návrhářky Dominiky Sedláčkové, která Adélu do Varů na společenské akce oblékala.

Jiří sice ženu svého života našel o trochu později, přesto nás zajímalo, co by poradil jiným párům, aby jim to takhle klapalo. "Především to, co jsem se já naučil, učím se to a ještě učit budu. Nechtít, aby bylo všechno jenom po mém. Chce to víc myslet na to, co chce ten druhý, než to, co chci já sám," svěřil Langmajer. ■