Usmálo se na ni štěstí? Noční procházka Radky Třeštíkové s neznámým fešákem ve Varech

Radka Třeštíková byla spatřena s neznámým mužem.

Radka je v lázeňském městě už několik dní, a tak stihla navštívit pár večírků, ostatně jako většina přítomných.

Během odchodu ze známého baru ji v nočních hodinách zachytil náš fotograf, jak si to štráduje po ulici s fešným mužem, se kterým si měla co říct. Dle přítomných ale nepůsobili jako milenci, spíš jako přátelé.

Nutno dodat, že to spisovatelce ve stylovém outfitu velmi slušelo. Třešničku nasadila velmi vysokými černými podpatky, ve kterých chodila jako profesionální modelka na přehlídkovém mole.

Na sociálních sítích později uvedla, že si aktuálně nikoho nehledá a je spokojená. „Život v páru může být strašně fajn, ale rozhodně to není jedinej život, kterého jsou lidé na téhle planetě schopni, a není třeba k tomu neustále upírat veškerou svou energii. Nikdo s nikým nemusíme závodit o štěstí. Na nikoho z nás nečeká větší výhra než ta, co se vejde do krásnýho okamžiku. A všichni do jednoho vydržíme žít svůj život až do konce bez ohledu na to, jaký je a kolik sil na něj máme,“ napsala známá spisovatelka na svém instagramovém účtu. ■