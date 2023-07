Smetana a Haj o práci a extravagantní módě: Muzikant prozradil, jak lidé reagovali na jeho sukni

Emma Smetana a Jordan Haj o práci i extravagantní módě: Ve Varech jsou ty pohledy intenzivnější Super.cz

"Jsme rádi za to, že můžeme být pracovití a někdo o to stojí. Já jsem tady první dva dny bojovala o hlas a vybojovala jsem ho. Vrátil se, respektive úplně neodešel, šla jsem to oslavit na něco, čemu se říká večírek. Měli jsme tady kamarády, takže byl večírek,“ prozradila zpěvačka a moderátorka Emma Smetana pro Super.cz.

Páru to slušelo nejen na pódiu, ale také během procházek lázeňským městem. Jordan Haj i tento rok oblékl pohodlnou sukni, za kterou se zkrátka někteří lidé otočí.

„Myslím si, že tady je to intenzivnější, je na to zaměřená pozornost a živíte to trošku i vy, to pojmenování extravagantní. Neříkám, že sukně není extravagantní, ale s pohledy lidí se nepotkávám, jenom s těmi milými. Když je chytnu, tak je opětuji také milým pohledem a říkám si, že to nemá nic společného se sukní,“ prozradil Jordan. ■