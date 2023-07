Orange Is the New Black: Takhle to dopadlo, když se dámy ve Varech oblékly do barvy vězňů a popelářů

Krásky vyrazily na párty v oranžových modelech. Michaela Feuereislová

Oranžová barva pro společenské modely není zrovna nejvyhledávanější. V Praze ji nosívali popeláři, v Americe do oranžových kombinéz oblékají vězně, ostatně populární seriál z vězeňského prostředí nese název Orange Is the New Black. Do určeného dress codu v této barevnosti se chtělo málokomu.