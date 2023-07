Ve Varech stihnul filmy i tenis s profíky. Pavol Habera prozradil, jak se udržuje ve formě a prásknul to i na ženu

Oblíbený zpěvák prozradil, jak se udržuje ve formě. Super.cz

„Jeden zápas jsme vyhráli a jeden prohráli, vždy se hrají tři zápasy. Máme tam tenisové profíky, na které nejdříve nasadí nás amatéry a podle výsledku všechny ostatní,“ vysvětlil Pavol s úsměvem.

Zpěvák se netají informací, že je sport součástí jeho života už od dětství. Zejména pohyb ho také udržuje už léta v kondici.

„Od malička jsem dělal sport, závodně jsem hrál volejbal. Mám to rád, tam kde je něco kulatého nebo puk, tak jsem ochotný se hýbat a baví mě to. Také jsem soutěživý typ, takže rád soutěžím a nějak netloustnu,“ prozradil opět s úsměvem na tváři.

Stejně tak se v kondici udržuje i jeho partnerka, topmodelka Daniela Peštová (52), která vyznává zdravý životní styl. „Daniela to má stejně, chápe, co se od ní vyžaduje, a má ráda své povolání. Má to i své logické důvody,“ dodal Pavol Habera, jehož fanoušci se mohou těšit na velkolepou tour, která se připravuje. ■