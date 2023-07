Nestydatá dcera exministra, novomanželé s 43letým rozdílem i bisexuální modelka: Na další párty ve Varech to opět žilo

Páry s největším věkovým rozdílem na varském festivalu Michaela Feuereislová

S manželkou DJ Luccou se přišel bavit muzikant Michal Dvořák (57), na jeden večer do Varů dorazili manželé Jiří Langmajer (57) a Adéla Gondíková (49), další párty si nenechala ujít Denisa Nesvačilová (31) s kamarádem Josefem Mádlem.

Nechyběla ani krásná parta modelek z Miss Czech Republic, ředitelka Taťána Makarenko (33) vyvedla aktuální vítězku Justýnu Zedníkovou (20) a královnu z roku 2019 Denisu Spergerovou (23).

Finalistkou soutěže krásy byla i bisexuální modelka Daniela Zálešáková, která dorazila se svým o 32 let starším miliardářem Josefem Smolíkem. Nebyl to ale věkově nejrozdílnější pár na večírku. S novomanželkou Kateřinou, která je mladší o více než 40 let, totiž dorazil Leo Beránek starší. Objevila se i dcera exministra zdravotnictví Karolína Ludvíková, která pobouřila na Česko Slovenském plese svým nestydatým modelem. Tentokrát volila decentnější šaty. ■