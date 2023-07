Nesvačilová, Kolečko a Vignerová v jednom karlovarském baru: Denisa řekla, co se ve VIP podniku dělo

Denisa Nesvačilová reagovala na to, že se ocitla s Petrem Kolečkem v jednom baru. Super.cz

Od pondělka je ve Varech také herečka Denisa Nesvačilová (31). Došlo i na to, že se ocitla ve stejném baru jako její ex Petr Kolečko (39) s manželkou Anetou Vignerovou (35). Hlavu si s tím ale nelámala. Společně s kamarádem Josefem Mádlem obrážela jeden večírek za druhým a mezi nimi se stíhala i převlékat.

Denisa nepatří mezi oficiální hosty festivalu, program tady ale domluvený měla. Ať už šlo o rozhovory, focení nebo schůzky. "Chci si hlavně užít zasloužené volno, už jsem si dala i teplou lázeňskou oplatku," pochvalovala si.

"Jsem ambasadorkou dvou nadačních fondů a snažím se sehnat peníze, jak to jde, a tady je spousta hodných bohatých lidí," vyprávěla a my zažertovali, že do Varů tedy přijela v krásných šatech, jež měla všechny z dílny Dominika Navrátila, tahat peníze z bohatých mužů. Na rozdíl od jiných ale pro dobrou věc.

Dostali jsme se samozřejmě i k tomu, že v Becher´s baru v hotelu Pupp, který je pouze pro zvané, se ocitla ve stejné chvíli jako její ex.

"My jsme se tam nepotkali. Měla jsem sebou spoustu kamarádů, kterým jsem se věnovala. A jak je tady strašná spousta lidí a bary jsou plné, tak jsem si ničeho nevšimla. Všichni kolem toho dělají velké haló, ale tak to se nekoná. Pro mě bylo zajímavější, že jsem tam sehnala dvě stě tisíc korun na jeden z charitativních projektů," řekla Super.cz. ■