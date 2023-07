Libor Bouček bude dvojnásobným tátou. Jeho krásná manželka je těhotná

Libor Bouček se s manželkou Gabrielou těší na druhého potomka. Foto: Benedikt Renč/ se svolením L. Boučka

"Je nádherné, jak něco tak křehkého přináší tolik štěstí. Jsme šťastní. Štastní za to, že když vše dobře půjde, bude naše rodina početnější a ještě šťastnější. Snad mě zdraví bude provázet až k tomu nejsilnějšímu okamžiku," řekla Super.cz Gabriela Boučková.

„Člověk se asi nevyhne těm větám čerstvých otců, které jsem do úterý vnímal jako částečné fráze. Ale je to fakt pocit největšího štěstí. A ty fráze jsou pravda. Vidět najednou nikoli dva, ale tři členy rodiny je odzbrojující. Jsme kompletní. Pohled na priority se promění. A láska k ženě ještě zesílí. Je to začátek a bude to hodně práce. Ale tý nejlepší na světě. Děkuju všem za krásný zprávy,“ řekl Super.cz ke krásné novince Bouček.

Manželé už spolu mají dvouletého syna Alberta. Těhotenství tehdy tajili téměř až do konce, nyní se se šťastnou novinou pochlubili už v první polovině těhotenství. Gabriela je ve 4. měsíci. Moc gratulujeme. ■