David a Victoria Beckhamovi slaví 24. výročí svatby: Dojemná fotka z mládí a slova o smíchu a chlastu

Beckhamovi se moc milují. Profimedia.cz

Moc lidí jim jejich lásku nepřálo, jak ostatně před časem prozradila sama Victoria. Prý proto, že David není vtipný a ona se vůbec nesměje. Přesto se ti dva 4. července roku 1999 vzali a čekal je pohádkový společný život. Nejen, že si díky svým majetkům mohli dopřát prakticky cokoliv (jen veselka prý vyšla na neuvěřitelných v přepočtu více než 22 milionů korun), ale také se do šťastného vztahu narodily čtyři děti, tři synové a jedna dcera. Pár navíc nikdy neřešil skandál, který by se týkal nevěry, jako by se na společném nebi skutečně neudělal ani jeden mráček.

A právě dnes si ti dva vyznávají lásku, kterou k sobě stále cítí. Victoria Beckham na svém profilu sdílela několik fotek, kde se manželé drží za ruce nebo společně pijí alkohol a svému muži napsala, že se s ním pořád směje a moc ho miluje.

On naproti tomu na svou sociální síť umístil starší fotografii, na které jsou David a Victoria o dost mladší a v náruči každý drží štěně. „Tento den, 4.7.99. 24 let a pořád to pokračuje. Nejlepší ženě, mamince a parťákovi na pití. Miluji tě moc,“ napsal David manželce. Páru popřála například Eva Longoria a také jejich děti. Victoria dokonce sdílela příběh, ve kterém dcera Harper rodiče obdarovala dárkovými taškami a napsala, že jsou nejlepší rodiče na světě. ■