Novácká rosnička už je doma z porodnice. Šťastné rodiče čeká v novém bydlení první noc se synem Mathiasem

Novácká rosnička Simona Šimková je maminkou. Foto: se souhlasem S.Šimkové

„Do porodnice jsme jeli až v 17 h v pátek a malý se narodil po pěti hodinách, ve 22:36. Krásně jsme to zvládli bez epidurálu, bez urychlovačů, přirozenou cestou. Možná to zní divně, ale bylo to krásný. I já přes tu bolest si to fakt užila. Honza (partner pozn. redakce) byl celou dobu jako podpora maximální. Ze sálu jsem už po svých došla na pokoj a plná energie jsem vlastně každý den až doteď,“ svěřila se Super.cz šťastná maminka.

Dnes Simonu se synem propustili domů. Dojatý tatínek si oba konečně mohl odvézt. „Partner nám připravil krásné překvapení doma. Nachystal balonky, kytici a věnoval mi řetízek na památku na tenhle okamžik. Na co jsem zvědavá, kolik kilo jsme v porodnici nechali. Celkem jsem za těhotenství nabrala 10,5 kg, tak uvidíme, až se doma zvážím. Ale to je spíš jen tak pro srandu a zajímavost, teď jsou důležitější jiné věci,“ doplnila Simona Šimková. ■