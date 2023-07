Richard Hes (✝50) vymyslel Draculu, který mu vydělal miliony. Zemřel předčasně a bez koruny

Richard Hes v časech největší slávy Profimedia.cz

Týdně inkasoval miliony, po kapsách nosil statisíce. Když ale dožíval v hospici, ve kterém se ocitl před smrtí s nevyléčitelnou rakovinou slinivky břišní, museli se na něj skládat kamarádi. Geniální tanečník, choreograf a producent Richard Hes by 5. července oslavil šedesátku.

A oslava by to byla jistě bombastická, stejně jako slavné večírky, které pořádal. „Byl jsem zábavnej, všechny jsem zval. Měl jsem hodně peněz,“ vzpomínal Hes na 90. léta a dobu, kdy se na českém muzikálovém nebi objevila hvězda s názvem Dracula.

Pomohla jí tam producentská firma Nota Bene Musical Production, ve které byl Hes společníkem Karla Svobody (✝68) a Egona Kulhánka (58). Napsal námět a později vymyslel choreografii. O hudbu se postaral fenomenální skladatel Svoboda, takže o úspěchu bylo prakticky rozhodnuto. Pak už „jen“ stačilo získat pro spolupráci textaře Zdeňka Borovce (✝69), režiséra Jozefa Bednárika (✝65), zpěváky Daniela Hůlku (55), Ivetu Bartošovou (✝48)… O zisk se dělili rovným dílem. O jakých sumách je řeč?

„Muzikál Dracula se hrál osmkrát týdně pro 1500 lidí a lístek stál 600 korun. Byly to milionový příjmy, který jsme nečekali,“ přiznával Hes. Výpočet je jednoduchý: vychází to na 7,2 milionu korun týdně, samozřejmě za předpokladu, že sál byl pokaždé vyprodaný. A to býval.

Když auto, tak jaguár

Odhaduje se, že za Draculu se všemi jeho reprízami si každý ze společníků vydělal nejméně 20 milionů korun. Z toho vyplatili provoz, ansámbl, se zbytkem naložili každý podle svých představ. Ty byly v něčem odlišné, v něčem ale velmi podobné. Podrobněji to Richard Hes popsal ve 13. komnatě, kterou mu věnovala Česká televize.

„Egon jednou plácl: Okamžitě si musíme koupit nejdražší firemní auta, co jsou. Tak já jsem řekl: Hele, víš co? Mě by bavilo, kdybychom si koupili jaguáry! Takže jsme se sebrali, sedli do svých mercedesů a jeli pro ně,“ prozradil. Sám prý tenkrát bez mrknutí oka zaplatil zálohu 400 tisíc v hotovosti z peněz, které měl právě u sebe.

Karel Gott a Uno

Hesovo „muzikálové období“ by se dalo s trochou nadsázky označit za jeho druhou kariéru. Ta první (a neméně oslnivá) byla spojena s taneční skupinou Uno. Založil ji se svými spolužáky ze specializované třídy lidového tance už během studií na Taneční konzervatoři Praha na začátku 80. let. V roce 1987 se soubor zprofesionalizoval. Tančili v ní například Richard Genzer (56) nebo Jan Révai (49).

„My byli prostě profíci, nikde jsme nic neošulili,“ vzpomínal na roky ve skupině Hesův spolužák Václav Höfler pro Lidové noviny. „Byli to Karel Gott a taneční skupina Uno, ne Karel Gott a někdo tam vzadu vykopává nohama a holky vrtěj zadkama. Richard chtěl taneční umění povýšit. To se, myslím, povedlo. Zaplať pánbůh.“

Alkohol mu nejdřív pomáhal, pak ho ničil

Kdoví, jak by se Hesův život vyvíjel, nebýt alkoholu. „Prošel jsem těžkou alkoholovou závislostí, absolvoval jsem protialkoholickou léčbu, takže tím je můj vztah k alkoholu daný. Dřív mi pomáhal při inspiraci, ale málem mi zničil kariéru a život,“ svěřil se v pořadu 13. komnata Hes.

„Chlastal jsem přes den i před zkouškami, začal jsem mít pocit, že mám deprese, a proto chlastám, normálně jsem natvrdo získal kříženou závislost na psychofarmaka a alkohol. Skončilo to tím, že mě v bezvědomí musela žena několikrát odvézt rovnou do nemocnice, nikoliv na záchytku, protože nevěděli, co mi je, protože jsem ležel v bezvědomí,“ zpovídal se Hes, když popisoval období příprav dalšího muzikálu, Monte Christa.

Čelil osmi exekucím

Hesovi se rozpadla rodina, ale nakonec i s podporou bývalé ženy, přátel a kolegů podstoupil několik protialkoholních léčení. Po úspěšné léčbě se znovu dostal na vrchol a mimo jiné byl v roce 2007 i jedním z porotců taneční soutěže Star Dance.

Po šesti propitých rocích a dvou pobytech v léčebně se z něj stal dlužník. „Nejsem schopen platit alimenty v plné výši. Jezdím MHD. Neustále splácím dluhy, které mám na daních a na sociálním pojištění,“ přiznal v roce 2008 deníku Blesk. Obvodní soud pro Prahu 7 proti němu vedl celkem osm exekučních řízení.

Poslední párty v nemocnici

K existenčním problémům, s nimiž se možná ještě něco dělat dalo, se ale posléze přidaly problémy zdravotní. Nejprve v roce 2013 zánět slinivky, se kterým musel být převezen do pražské nemocnice Na Bulovce. Jak to tehdy probíhalo, popsala Super.cz tehdejší přítelkyně Kamila Suchánková, která s ním v nemocničním pokoji oslavila jeho padesáté narozeniny.

„Byl to večírek až do rána, akorát bez alkoholu, který měl od doktorů přísně zakázaný. Druhý den jsme si párty zopakovali a byla úplně poslední v jeho životě. Richard totiž tvrdě zaplatil nejvyšší daň za svůj extrémní životní styl. I když umíral, vždycky mi říkal, že ničeho ve svém životě nelituje, a kdyby dostal možnost prožít svůj život znovu, žil by ho úplně stejně.“

Ze zánětu slinivky, který je sám o sobě nebezpečným a bolestivým onemocněním, se vyvinul zhoubný nádor. Richard Hes mu podlehl 17. února 2014. ■