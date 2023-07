Modelka, která přišla o titul Miss kvůli sexu v Love Islandu, se vdala! Byla z ní krásná nevěsta

Zara Holland ještě s titulem Miss, který jí byl o pár měsíců později odebrán... Profimedia.cz

Elliot požádal o ruku svou vyvolenou letos v lednu v Dubaji. Nevěsta zvolila bílé šaty s květinovými výšivkami s dlouhou vlečkou, které měla dokonale sladěné se stejně vyšívaným závojem.

„Byl to nejlepší den v našich životech... Bylo to perfektní. Slovy to nedokážu ani vyjádřit. Byla to třídenní svatba. První den jsme měli uvítací večeři v řecké restauraci Louzidis Tavern. Byl to správný tradiční řecký večer s řeckou kapelou. Druhý den byla svatba a třetí den jsme uspořádali party u bazénu, která byla celá laděna do bílé barvy. Z letiště Heathrow jsme odlétali asi se čtrnácti kurfy, vypadalo to, jako bychom emigrovali,“ prozradila Zara v rozhovoru pro Daily Mail.

O Zaře se hojně psalo v roce 2016, kdy jí byl odebrán titul Miss Velké Británie poté, co se účastnila britské verze reality show Love Island. V pořadu vyrazila na rande se soutěžícím Alexem Bowenem a měla s ním sex. Vedení Miss Velké Británie se tehdy rozhodlo jí o titul připravit, což se ukázalo být velice kontroverzním rozhodnutím. Veřejného zastání se tehdy Zara dočkala nejen od tvůrců Love Islandu, ale například i od další bývalé Miss Velké Británie Gemmy Garrett. Krátce po aférce se Zara seznámila s Elliotem, jehož si nyní vzala za muže... ■