Nedávno hospitalizovaný Jiří Bartoška opět ve společnosti: Miliardářský večírek si nenechal ujít

Jiří Bartoška si nenechal ujít miliardářský večírek. Foto: Michaela Feuereislová, Super.cz

A to kvůli údajným komplikacím spojeným s virózou. Dokonce se nezúčastnil ani tiskové konference, na které se oznamovaly hvězdy letošního ročníku.

„Věříme, že to bude dobré, hlavně aby se co nejdřív uzdravil. Jestli to bude na začátek festivalu, v půlce nebo na konci, uvidíme podle situace,“ řekl pro Super.cz minulý týden výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Jiří Bartoška nakonec do Karlových Varů přece jen dorazil. Nenechal si ujít ani vyhlášený miliardářský UniCredit večírek, kde se prošel po červeném koberci a na první pohled působil uvolněně a ve skvělé náladě.

Doprovod mu nedělal nikdo jiný než jeho šarmantní manželka Andrea Bartošková, se kterou rozdávali úsměvy na všechny strany. ■