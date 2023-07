Modelka s 16 plastikami poprsí šokuje: Kvůli vážné diagnóze si prý neuvědomovala, co dělá

Katie Price Profimedia.cz

Její tělo je ukázkou toho, co v současné době plastická chirurgie dokáže. Kromě spousty malých zákroků proslula Katie Price hlavně šestnácti úpravami poprsí, které chtěla mít největší v Anglii. V minulosti se jí dokonce zeptala vlastní dcera, jestli se ještě může hýbat a její matka, která trpí nevyléčitelnou plicní chorobou, v nové knize popisuje její operace jako sebepoškozování.

Sama modelka nyní hovoří o tom, že její rozhodnutí v minulosti mohla být ovlivněna poruchou zvanou ADHD, která jí byla diagnostikována na začátku roku a znamená poruchu pozornosti s hyperaktivitou, která způsobuje potíže se soustředěním. Dokonce přiznává, že by mohla i mít i takzvanou dysmorfofobickou poruchu, což znamená, že na svém těle vidí defekty a i přes opakované zákroky plastické chirurgie není s výsledkem nikdy spokojená.

„Teď jsme s mámou mluvily s doktory a ona pochopila, proč jsem v minulosti dělala věci, které jsem dělala a proč se chovám tak, jak se chovám. Není to proto, že bych neposlouchala a nebrala nic vážně, prostě ve mně něco je. Teď jsem se zlepšila, díky terapii jsem se naučila držet se zpátky, naslouchat a přemýšlet o tom, co lidé říkají. Možná mají pravdu, možná se mýlí, ale teď myslím na důsledky,“ řekla Katie magazínu Britain's OK!, kterému svěřila, že právě důsledky jejích činů byly něčím, o čem dříve nepřemýšlela.

„Neexistovalo to v mé hlavě, důsledek, to, co by se mohlo pokazit. Takže jsem se to naučila. Trvalo mi to 45 let, ale pořád jsem tady,“ řekla modelka, která se teď chce věnovat hlavně svým pěti dětem a myslet na budoucnost. Na sezení k terapeutovi dochází každý týden a podle vlastních slov by si Katie přála, aby s návštěvami byla začala dříve. ■