Zářila v šatech z vody: Pavlína Němcová odhalila tělo v o něco méně průsvitném modelu než kolegyně v ikonické reklamě

"Jsem ráda, že tomu tak není. Je mi tolik, kolik mi je, a už by to k mému věku nebylo vhodné. Lukáš Macháček naštěstí moc dobře ví, co je vhodné pro dvacetiletou slečnu a co pro padesátiletou paní," řekla Super.cz Pavlína, která odvážnější model, v němž byla v průsvitné látce vidět podprsenka, oblékla o den dříve. I ten byl ostatně z Macháčkovy dílny.

Protože jsme se setkali na filmovém festivalu, zajímalo nás, zda nějak pokračuje i Pavlínina herecká kariéra. "Dokončila jsem natáčení jednoho seriálu a stále jsme v přípravách našeho filmu s Bárou Nesvadbovou a věříme, že se to konečně dotáhne do konce a začneme točit," prozradila. ■