Jennifer Lopez se během focení nové kampaně odhalila v šatech se sideboob efektem a ukázala i zadeček

Jennifer Lopez se během focení odvázala. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jennifer Lopez (53) ví, jak pořádně nažhavit své fanoušky. Pravidelně dře na své postavě, a tak se nemusí bát ukázat i to, co smí běžně vídat jen její muž Ben Affleck (50).

Zpěvačka už toho v životě dosáhla tolik, že by si v současné době mohla jen užívat volna se svým mužem a nikdo by jí to nejspíš neměl za zlé. Ona ale dělá pravý opak. Ve všech oblastech svého života je neuvěřitelně aktivní a nejspíš není ani den, kdy by jen tak zahálela s nohama nahoře. V poslední době byla viděna, jak shání vybavení do nového luxusního sídla, které si nedávno pořídili s Benem Affleckem. K tomu se neustále věnuje propagaci svého letního drinku a také nové, už deváté desky This Is Me... Now.

Teď se Jennifer Lopez pustila do focení zatím blíže nespecifikované kampaně a podle paparazzi snímků to v Hollywoodu pěkně rozjela. Fanoušky určitě nejvíce potěší zelená róba s dlouhými rukávy a vlečkou, která díky zajímavě řešené vrchní části vytvořila takzvaný sideboob efekt a odhalila skoro celé zpěvaččino ňadro. Při chůzi si JLo musela dokonce šaty přidržovat rukama, jinak by ukázala už úplně všechno.

Nadšení ale určitě vzbudí i další její model, žluté šaty v řeckém stylu, které byly tak průhledné, že odhalily celý zpěvaččin zadek. A nevypadalo to, že by to během focení přeháněla se spodním prádlem. Jennifer prostě ví, že nejlepší reklamou pro svoje umění je ona sama, a fanouškům ráda servíruje spoustu velmi sexy záběrů na svoje tělo, které je i po padesátce stále výstavní. ■