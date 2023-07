Martin Dejdar oslavil 29 let od svatby a pochlubil se fotkou z veselky: Takhle to slušelo jeho půvabné ženě v bílém

Martin Dejdar s manželkou Foto: instagram M. Dejdara

„Dnes je to 29 let, co jsem řekl manželský slib své manželce Daniele ve Strahovském klášteře. A podle toho, co jsme spolu za tu dobu prožili, mám pocit, že jsme spolu minimálně 100 let,“ svěřil se herec a pochlubil se snímkem ze svatby.

S manželkou má dnes dvě dospělé děti, syna Matěje a dceru Sáru, která letos maturuje. Se svou ženou tak tvoří herec jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. „Za všechno jí děkuji, hlavně proto, že to vydržela. A znovu říkám - Ano,“ dodal dojemně herec. ■