Krásné Saře Sandevě šaty došívali na poslední chvíli: Promluvila i o lásce s Jakubem Prachařem

Sara Sandeva Super.cz

"Jakub oblek vybíral asi pět minut před tím, než jsme přišli sem na koberec, a mně šaty návrhářka Hermine došila ve čtvrtek v devět večer," popisovala, jak volili s přítelem svoje slavnostní outfity. "Přijeli jsme na otočku a pak se sem vracíme na tři dny, kdy už máme nějaké pracovní povinnosti, také budeme chodit na filmy a užijeme si festival a Vary tak, jak se má," upřesnila.

Není to tak dlouho, kdy Sara vyznala partnerovi své city na sociálních sítích, když za ní dorazil na otočku na pár dní do Chorvatska, kde natáčela. Zajímalo nás tedy, zda je to u nich stále zalito sluncem, nejen tím chorvatským. "Byli bychom tady, kdyby to tak nebylo? Na předstírání něčeho, co není, nejsem, a myslím, že Jakub taky ne," svěřila. ■