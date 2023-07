Výstřih tentokrát chyběl: Jitka Čvančarová uchvátila Vary v záplavě fuchsiového hedvábí

Jitka Čvančarová na zahájení karlovarského festivalu Super.cz

"Je pravda, že loni jsme tady nebyli. Letos tady mám jen pár osobnostních povinností, nepředstavuji žádný nový film. Je to spíš takové výletní. Jsme tady s manželem jen na pár filmů na dva dny a pak se sem vracím ještě pracovně uprostřed týdne," upřesnila s tím, že poté ji čekají další cesty. "S filmem Nabarvené ptáče, který měl sice premiéru už v roce 2019, ale přerušil to covid, jedeme do Paříže a do La Rochelle," upřesnila.

Jitku čeká i režisérská premiéra. "Potřebovala jsem tu svoji profesi transformovat a trošku prohloubit ty vody, které jsou na mě občas mělké. Takže vás můžu pozvat 17. listopadu na premiéru do komorní scény divadla Studio DVA, jde o krásnou španělskou hru, jmenuje se Vlaštovka," uzavřela. ■