Foto před a po zásahu profesionálů: Pavlína Pořízková byla krásná na červeném koberci, ale sekne jí to i bez make-upu

Když jsme se sešli na křtu její knihy No Filter v Brně, ještě nevěděla, co si na sebe na zahájení karlovarského filmového festivalu, kam byla spolu s partnerem Jeffem Greensteinem pozvána, vezme. "Házeli na mě oblečení, já jen říkala, co je mi malé, co velké a co mi nesluší. A tohle mi sedlo, tak jsem to vzala," popisovala Pavlína Pořízková (58) výběr outfitu na červený koberec.