Dcera Dary Rolins Laura (15) poprvé ve společnosti: Ve večerní róbě zářila ve Varech a vypadala skvěle

Dara Rolins dorazila do Varů s půvabnou dcerou Laurou. Super.cz

K filmové kariéře prý Dara nakročeno nemá. "Nic takového nehrozí, přestože mám herectví vystudováno. Jsem tady spíš na kukačku a přišly jsme to s Lauru užít. To, že dorazíme spolu, byl její nápad, vzniklo to před dvěma dny v Londýně, když jsme stály před krásnými šaty. Říkala, že by chtěla jít někdy ten červený koberec se mnou. Takže jsme vybraly šaty a bylo," vyprávěla Super.cz Dara.

Dara do Varů zvolila model od Lukáše Kimličky doplněný luxusními šperky. Na prstě jí zářil prsten s obřím briliantem, byl ale vypůjčený. I když by nás nepřekvapilo, kdyby takový dostala od Pavla Nedvěda jako zásnubní prsten.

"To máte pravdu," smála se Dara s tím, že se nic nezměnilo na jejím stanovisku, že na svatbě netrvá, a ani její partner ji do ní netlačí. "Naštěstí," uzavřela s tím, že Pavel Nedvěd by za ní měl dorazit v sobotu. ■