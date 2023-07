Jiřina Bohdalová po nemoci jako znovuzrozená: V srpnu opět natáčí, prozradila ve Varech, kde ozdobila červený koberec

Jiřina Bohdalová je opět při síle, chystá se na natáčení. Super.cz

"Teď je mi dobře právě díky tomu, že sprchlo," svěřila, že před deštěm se úplně v pohodě necítila, nedělá jí to dobře. Model měla opět vlastní a sladila ho tak, aby jí to slušelo. "Vždycky si vozím svoje šaty. Mám jich už pěknou řádku, a aspoň si vždycky vzpomenu, na kterém festivalu jsem je měla. Nepůjčuji si je, neumím to a už se to nenaučím," řekla Super.cz.

Zdravotně už je Bohdalová natolik v pořádku, že se chystá opět pracovat. "V srpnu budu natáčet s Jiřím Strachem," prozradila. Na festivalu se chce zdržet do pondělí. "Chci se určitě podívat na pana Russella Crowea, na toho fešáka. Zlomyslně bych řekla, že bývalého, ale mě se líbí i teď," smála se. ■