Tajná svatba Milana Peroutky: Zpěvák řekl ano svému partnerovi na zámku

Milan Peroutka Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Milan Peroutka v pátek uzavřel registrované partnerství se svým přítelem, a to na luxusním zámku Chateau Mcely za Prahou. „Bohužel jim na místě pršelo, ale říká se, že když prší, znamená to štěstí do dalšího společného života,“ řekl jeden z hostů Blesku, který informaci přinesl.

Podle informací Super.cz se Milanův partner jmenuje Dominik, pracuje pro televizi Nova a zpěvák s ním žije v centru Prahy. Pochází ze zámožné rodiny, na jedné z prvních dovolených spolu partneři byli v zimě v New Yorku, zpěvák se také pochlubil fotkou ze soukromého letounu.

Pravdou je, že v posledních měsících Milan Peroutka jen září, a jak nám nedávno řekl, může za to právě i spokojený osobní život. „Vztah trvá stále, musím to zaklepat. Doufám, že to vydrží i po zkoušení Troji,“ řekl Super.cz s odkazem na časově náročné zkoušky muzikálu, který chystá Divadlo Broadway. ■