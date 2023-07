Sarah Jessica Parker propásla starý dobrý facelift: Herečka se nebojí vrásek ani šedin

Sarah Jessica Parker Foto: ČTK / AP / NDZ/STAR MAX/IPx

Pár dní poté, co měla na HBO premiéru druhé série rebootu Sexu ve městě s názvem And Just Like That..., se hlavní představitelka seriálového hitu Sarah Jessica Parker (58) v rámci propagačních rozhovorů rozmluvila o návratu kolegyně Kim Catrall, ale také o stárnutí a plastických operacích.