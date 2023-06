Jiří Krampol leží v nemocnici. Opět ho trápí problémy s dýcháním

Jiří Krampol Foto: Michaela feuereislová, Právo

Oblíbený bavič a herec miluje společnost a doma sám moc dlouho nevydrží, zdravotní neduhy se mu tak často vrací.

V nemocnici by měl herec zůstat do pondělí, podle informací Super.cz se jeho stav zlepšil. Podle Blesku se měl Krampol v noci ze středy na čtvrtek začít dusit a jeho soused Honza okamžitě zavolal záchranku.

Krampol byl v posledních dnech v jednom kole. Ač oslaví 85. narozeniny až 11. července, s přáteli a fanoušky slavil nedávno už v Divadle Broadway, kde uspořádal show Život je sranda. Už tam si stěžoval, že se o něm často píše, že leží v nemocnici a je „na umření“, což si on sám rozhodně nemyslí.

„Od dětství trpím na průdušky, je to rodové, měla to maminka, babička, všichni. Tím, jak jsem jezdil dřív k moři na tenisové turnaje, tak to nebylo moc znát. Teď jak jsem to opustil a jsem starý, tak se sem tam ty průdušky ozvou a v nemocnici vám musí posílit plíce, průdušky a srdce. A hned je z toho, že jsem mrtvej. Já už jsem umřel asi stosedmdesátkrát,“ řekl Super.cz Jiří Krampol, který miluje práci s lidmi.

„Dálky na Moravu jsem zrušil, to by mě pan profesor zabil, kdybych to dělal. Ale nemůžu sedět doma. A jestli má někdo za odpočinek, že sedí doma, pije lahvový pivo, kouká před sebe na seriál, tak já to nejsem,“ zdůraznil oblíbený bavič s tím, že ho publikum nabíjí a po svých představeních má pocit, že je mu o dvacet let méně. ■