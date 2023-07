Britney je zase „ve formě“. Fanouškům hojně předvádí vnady, teď ovšem pod dohledem manžela

Britney Spears se zase předváděla. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka se svým fanouškům ráda ukazuje na sociální síti. Její doménou jsou tanečky, které převážně ve svém obýváku předvádí v různých outfitech, většinou je na množství látky na sobě dost skoupá.

Před pár týdny se ale odmlčela a lidé spekulovali o tom, jestli se jí nezhoršila psychika buď kvůli údajnému rozchodu s manželem, nebo kvůli tomu, že se její synové se svým otcem Kevinem Federlinem odstěhovali na Havaj. Jak se ale zdá, pokud v životě Britney bylo něco zlého, je to zapomenuto. Nedávno se začala opět předvádět, jen s tím rozdílem, že sama přiznala, že má o pár kilo navíc.

A její taneční kreace pokračují, přičemž v poslední době jako by se Britney zaměřila hlavně na svá ňadra, která velmi ráda vystavuje co nejblíže k objektivu. U svých příspěvků má vypnuté komentáře, pokud by se ale lidé ptali na to, co na takovou exhibici říká její manžel, teď už mohou být klidní. Možná právě proto, aby se vyhnul dalším spekulacím o problémech ve vztahu, je Sam Asghari v poslední době přítomný u více zpěvaččiných videí.

V tom posledním, ve kterém více než o tanec šlo skutečně spíše už jen o předvedení předností, ji dokonce přímo na jeho konci políbil, aby ji tak nejspíš pochválil za dobře odvedenou práci. Britney tak opět vypadá ve svém světě šťastně. Jestli se ale v budoucnu fanoušci konečně dočkají a uvidí ji předvádět se i naživo, je zatím ve hvězdách. Její pracovní kalendář je totiž stále prázdný. ■