Už brzy vystaví své tělíčko v plavkách v Chorvatsku. Bára Nesvadbová vyráží na dovolenou se svou nejmilovanější osobou

„Jedu se svou dcerou do Chorvatska, tak se těším, že budu plavat a děsit kraby. Já mám oblíbenou činnost, že zvednu nějakou mušli, koukám, zdali tam někdo bydlí, jestli má domeček a on vytáhne ty klepítka a pak s ním plavu zpátky. Ráda se potápím a nekonečně ráda plavu do dálky,“ popsala své plány Super.cz spisovatelka.

Dovolenou si Bára Nesvadbová po velkém pracovním nasazení opravdu zaslouží. Zorganizovala totiž 17. ročník charitativního bazaru Be Charity. Částka vybraná prodejem věcí putuje potřebným. Tedy konkrétně dlouhodobě nemocným a znevýhodněným dětem – ke koupi materiálu, zdravotnických pomůcek, na jejich léčbu i rehabilitaci.

Některé ženy tento bazar vzaly také jako porozchodovou pomstu a terapii. Mohly se zbavit například kabelek nebo oblečení od mužů, se kterými to nevyšlo, a ještě pomoci dobré věci. „Já jsem chtěla dělat i dražbu zásnubních prstenů, který si nikdo nevzal a nepoužil. Mám dokonce pár kamarádek, které si je i tak nechaly a nechtěly mi je do charity dát,“ smála se Bára Nesvadbová.

Již tradiční bazar letos podpořily například modelka Eliška Bučková (33), zpěvačka Olga Lounová (42), zpěvačka Heidi Janků (60) nebo herečka Markéta Hrubešová (51). ■