Zlobivá Heidi Janků stále žádného muže ve svém domě nechce: Ať tam dochází, ale natrvalo v žádném případě!

Heidi Janků názor nemění. Chlapa natrvalo v domě nechce.

O Heidi Janků (60) je známé, že dokáže být pěknou dračicí a nemá problém si povídat ani o intimnějších věcech. Náruživá zpěvačka je momentálně bez vážného vztahu, a tak jí to také vyhovuje. Je ráda, že ve svém domečku za Prahou bydlí sama, a rozhodně nemá v plánu si do baráku nastěhovat chlapa.

„Stále to platí, ať tam dochází, ať vždycky něco udělá, třeba jako zahradník, ale natrvalo v žádném případě. Mně stačí Eda (pes - poznámka redakce),“ svěřila se se smíchem Heidi Super.cz.

A jak bere to, že ji nemůže každý den jen tak obejmout nějaký muž doma? Není jí to líto? „Není, ale víte co, já se objímám s každým, když jdu po ulici. Když potkám známého, známou, tak se s nimi obejmu. To já dělám ráda, ale nemusím pro to mít chlapa v baráku,“ smála se zpěvačka, se kterou jsme si povídali na 17. ročníku charitativního bazaru Be Charity Báry Nesvadbové. ■