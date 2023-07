Šaty si půjčuje od svých dcer: Michaela Dolinová má rok před šedesátkou postavu dvacítky. Super.cz

Loni ji při focení kalendáře pro soutěž Anděl mezi zdravotníky svlékli do plavek. Troufnout by si na to Michaela Dolinová (59) mohla i letos, protože je snad ještě štíhlejší než dřív. Na soustředění dokonce dorazila v šatech, které odložila její dcera. "S oběma si můžeme šaty půjčovat," svěřila matka dospělých dcer Julie a Terezy.