Našli ji v bezvědomí, rodina se připravovala na nejhorší: Madonna byla ve vážném stavu převezena do nemocnice

Madonna Foto: ČTK / AP / Erik Kabik Photography/ MediaPunch

Čtyřiašedesátiletou zpěvačku měli najít v sobotu v bezvědomí, následoval okamžitý převoz do nemocnice. Ve středu pak její manažer Guy Oseary oznámil, že trpí „vážnou bakteriální infekcí“ a potřebuje čas na zotavení. Z toho důvodu bude její tour, jež mělo odstartovat 15. července ve Vancouveru, odloženo.

Jeden z členů rodiny, jehož Daily Mail nejmenuje, dále uvedl, že rodina strávila „několik velice traumatických dnů, kdy nevěděli, zda to (zpěvačka) zvládne“.

Kolaps prý Madonně, která prý věřila, že je neporazitelná a dlouhodobě na sebe kladla vysoké nároky, otevřel oči.

„Několik posledních dnů nikdo nevěděl, co se stane, a rodina se připravovala na nejhorší. To je také důvod, proč to od soboty drželi v tajnosti. Všichni věděli, že ji můžeme ztratit, to je realita,“ uvedl zdroj.

Madonna má šest dětí: dcery Lourdes (26), Mercy (17) a desetiletá dvojčata Stellu a Estere a syny Rocca (22) a Davida (17). Nejstarší Lourdes prý byla s matkou od začátku v nemocnici, uvedl The New York Post. ■